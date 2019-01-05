На школьника в Витебске упал токоприемник троллейбуса

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский школьник получил травму при падении ему на голову токоприемника троллейбуса. Информацию об инциденте разместила ГАИ УВД Витебского облисполкома на своей страничке в "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.
"Вечером 4 января в Витебске во время движения троллейбуса под управлением водителя 1964 года рождения от остановочного пункта "Вокзал" произошел сход токоприемников с контактной линии. Отвалившаяся металлическая деталь упала на находящегося на остановке 15-летнего подростка", - сказано в сообщении.
Школьник госпитализирован с травмой головы в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы.
По факту происшествия проводится проверка.-0-
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