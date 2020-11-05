5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На съезде с МКАД грузовик на пешеходном переходе сбил женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1960 года рождения на автомобиле МАЗ на съезде с МКАД на Долгиновский тракт при повороте не уступил дорогу женщине 1956 года рождения, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Женщина с травмами доставлена в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

За 10 месяцев в столице зарегистрировано 189 случаев наезда на пешеходов, в которых 187 человек были травмированы, 14 - погибли. Около 70% наездов на пешеходов происходит по вине водителей транспортных средств. 136 наездов совершено на обозначенных пешеходных переходах.

ГАИ просит водителей учитывать погодные условия, ухудшение видимости в связи с дождями, сокращением светового дня и быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу. Пешеходам следует убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. -0-