На складе предприятия в Барановичах нашли ртутьсодержащие приборы

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории завода в Барановичах найдены приборы, содержащие ртуть, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома

Опасную находку обнаружили в складском помещении выставленного на продажу Барановичского завода санэлектрозаготовок. Сотрудник предприятия обратил внимание на пять ртутных выпрямителей и десять промышленных термометров и сообщил об этом в оперативную дежурную службу милиции.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ГОВД. Правоохранители установили, что приборы хранились на складе с 1980 года, и передали их сотрудникам МЧС.-0-