На Соже в Гомельском районе мужчина выпал из лодки и погиб

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе на реке Сож мужчина выпал из мотолодки и погиб, сообщили БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Около 21.20 14 июня оперативный дежурный областного управления МЧС получил сигнал: по Сожу в районе автодорожного моста у деревни Бобовичи дрейфует пустая мотолодка. Прибывшие водолазы МЧС обнаружили недалеко от лодки тело погибшего. Он был без спасательного жилета. Предположительно, мужчина выпал из водного транспортного средства.

В ОСВОДе обратили внимание: в Гомельской области с начала года это уже шестой случай опрокидывания и падения людей с лодок в воду. Специалисты напомнили: необходимо выполнять все требования по эксплуатации водных транспортных средств. Также нужно обязательно надевать спасательный жилет.-0-