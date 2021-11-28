На станции метро "Тракторный завод" снимали напряжение с рельса из-за инцидента с пассажиром

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Тракторный завод" в Минске снимали напряжение с рельса из-за инцидента с пассажиром. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

"28 ноября на станции "Тракторный завод" произошел инцидент с пассажиром. Снималось напряжение с контактного рельса, произошла вынужденная кратковременная остановка движения. В данный момент метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-