На станции метро "Восток" произошло задымление в помещении для персонала

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС выезжали по сообщению о задымление на станции метро "Восток", сообщает пресс-служба МЧС Минска в Twitter.

"Выезжали по сообщению о задымлении на станции метро "Восток". По итогу - короткое замыкание электропроводки в одном из помещений работников метро в тоннеле. Остановки движения не было, эвакуацию не проводили. Уже все хорошо", - говорится в сообщении.

Большое количество техники у станции метро спасатели объяснили тем, что работы были обусловлены сложностью объекта. "Техника высылается автоматом согласно номеру вызова, и если ничего серьезного не происходит, автомобили возвращаются в подразделения", - пояснили в пресс-службе.

В Минском метрополитене сообщили, что станция временно закрыта для пассажиров, поезда следуют без остановки на ней. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники МЧС. Столичный метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-