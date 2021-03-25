На СТО в Минске опрокинулась корзина подъемника, один человек погиб

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на СТО опрокинулась корзина коленчатого подъемника - один человек погиб, другой пострадал. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 марта в 17.40 в МЧС поступило сообщение о падении на землю с высоты 5 м двух человек в результате опрокидывания корзины самоходного коленчатого телескопического подъемника UpRight AB.62RT (2002 г.в., собственник - ИП) при проведении его технического обслуживания на СТО в Минске по ул.Карвата, 3", - рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия погиб мужчина 1983 года рождения, еще один 1988 года рождения пострадал. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.-0-