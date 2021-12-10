На столичном перекрестке столкнулись два автомобиля: пострадал водитель

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 18 ч 45 мин 22-летний молодой человек, управляя автомобилем "Кио" двигался по ул.Рогачевская со стороны ул.Л.Гвишиани в направлении Заславского шоссе, на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю "Уаз" и столкнулся с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП водитель автомобиля "Кио" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждения. По факту произошедшего отделом ГАИ Первомайского РУВД г.Минска проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо, а также убедиться в безопасности выполняемого маневра.-0-