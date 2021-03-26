На столичном проспекте Дзержинского серьезный затор из-за аварии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 13.20 в Минске на проспекте Дзержинского в районе дома №126 произошло ДТП с участием автомобилей "Фольксваген", "Мицубиси" и "Рено". При этом "Фольксваген" наехал на остановку общественного транспорта. В результате ДТП получили травмы три человека, находившиеся на остановке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.

В связи с ДТП на проспекте Дзержинского от перекрестка с проспектом Любимова в направлении улицы Есенина образовалась заторовая ситуация. Затор и при подъезде к перекрестку проспекта Дзержинского и улицы Есенина со стороны МКАД.

В связи с этим Госавтоинспекция просит учитывать сложившуюся дорожную обстановку и в ближайшее время выбирать другой маршрут для движения.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения, в аварии пострадали мама с 13-летним ребенком и молодая женщина.-0-