На стройке предприятия в Березовском районе случился пожар

6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе спасатели ликвидировали возгорание в строящемся здании очистных сооружений предприятия, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В РОЧС 5 мая около 9.10 поступил звонок о пожаре в деревне Подосье. Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что горит утеплитель строящегося резервуара, угрозы людям и строениям нет. "Аэротенк очистных сооружений выполнен из железобетонных плит, обшит пенополистиролом и металлопрофилем. Он расположен на территории предприятия, которое специализируется на производстве и оптовых продажах кормовой муки", - пояснили в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил пенополистирол на 50 кв.м, на такой же площади деформирован металлопрофиль. Никто не пострадал.

Устанавливается причина происшествия. По одной из версий, возгорание случилось из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ во время монтажа оборудования.-0-