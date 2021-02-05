На стройке в Могилеве погиб рабочий

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при выполнении строительных работ смертельно травмирован рабочий. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, утром 4 февраля 50-летний могилевчанин на строительном объекте выполнял кровельные работы, находясь на раздвижной металлической лестнице на высоте около 2,5 м. При выполнении указанных работ, будучи без страховочного пояса и защитной каски, мужчина потерял равновесие и упал на бетонный пол. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Следователи совместно с экспертами и сотрудниками Департамента государственной инспекции труда провели осмотр места происшествия, для последующего изучения изъята необходимая документация. С целью проведения экспертных исследований изъята металлическая лестница, на которой находился погибший. Назначена его судебно-медицинская экспертиза.-0-