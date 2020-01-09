На стройке в Витебске нашли снаряды времен войны

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время строительства жилого дома в Витебске рабочие обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В Первомайский РОВД 8 января около 16.00 поступило сообщение от строительной бригады, которая работала на возведении дома по улице Короткевича в микрорайоне Билево. Рабочие в котловане нашли ржавые боеприпасы. На место выехали милиционеры, а также саперно-пиротехническая служба войсковой части 5524 внутренних войск МВД. Ими были обнаружены пять 150 мм снарядов времен войны.

"Из-за наступившей темноты дальнейшие поисковые работы приостановили. Правоохранителями был выставлен пост охраны места ЧП. Сегодня утром саперы продолжили обследование объекта. Ими были найдены еще несколько снарядов и девять капсул. Все боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены", - отметил Виталий Сапроненко.-0-