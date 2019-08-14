На стройплощадке "Нафтана" обнаружили баллоны с неизвестным содержимым

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стройплощадке установки замедленного коксования ОАО "Нафтан" обнаружили баллоны с неизвестным содержимым, сообщили БЕЛТА на предприятии.
"На строительной площадке установки замедленного коксования во время проведения работ были обнаружены баллоны с неизвестным содержимым, которые, предположительно, пролежали в земле несколько десятков лет", - сообщили на "Нафтане".
Служба охраны труда ОАО "Нафтан" и представители МЧС оперативно организовали необходимые мероприятия по вывозу баллонов со строительного объекта.
Устанавливается содержимое баллонов, проводятся мероприятия по утилизации.-0-
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