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20 июня 2020, 16:28

На территории МЗКТ произошло возгорание

Фото Минского городского управления МЧС
Фото Минского городского управления МЧС

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории ОАО "Минский завод колесных тягачей" сегодня произошло возгорание на кровле цеха, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Тревожное сообщение поступило спасателям в 14.36. Прибыв через три минуты по адресу пр.Партизанский, 150, сотрудники МЧС увидели открытое горение вентиляционного канала цеха сборки и сварки автобусов.

При ликвидации пожара стало понятно, что в вентиляционном коробе окрасочной камеры произошло загорание отложений.

Пожар вскоре был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Эвакуация не потребовалась, так как задымления в цеху не было. Работники вышли самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Технологический процесс предприятия не нарушен, работа цеха не остановлена. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Минского городского управления МЧС

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