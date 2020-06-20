На территории МЗКТ произошло возгорание

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории ОАО "Минский завод колесных тягачей" сегодня произошло возгорание на кровле цеха, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Тревожное сообщение поступило спасателям в 14.36. Прибыв через три минуты по адресу пр.Партизанский, 150, сотрудники МЧС увидели открытое горение вентиляционного канала цеха сборки и сварки автобусов.
При ликвидации пожара стало понятно, что в вентиляционном коробе окрасочной камеры произошло загорание отложений.
Пожар вскоре был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Эвакуация не потребовалась, так как задымления в цеху не было. Работники вышли самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.
Технологический процесс предприятия не нарушен, работа цеха не остановлена. Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского городского управления МЧС