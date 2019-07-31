Бензовоз загорелся на нефтебазе в Бресте

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на территории нефтебазы загорелся топливозаправщик, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.
ЧП произошло сегодня примерно в 11.20. Пожар возник на территории нефтебазы компании "Лукойл" по ул. Гоздецкого. "Речь идет о возгорании топливозаправщика. На место происшествия направлены необходимые силы и средства МЧС", - рассказал Сергей Машнов.
По сообщениям очевидцев, незадолго перед появлением клубов дыма и огня на территории нефтебазы был слышен сильный хлопок.-0-
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