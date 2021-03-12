На территории организации в Бресте рабочие выкопали снаряд

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12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на территории организации рабочие выкопали снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.
Рабочие выполняли земляные работы и наткнулись на металлический предмет, напоминающий снаряд. Информацию о находке передали в Ленинский РОВД Бреста. На место приехали милиционеры и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. По оценке специалистов, рабочие выкопали артиллерийский снаряд 86 мм.
Саперы обследовали территорию, других боеприпасов не обнаружено. Найденный снаряд уничтожен.-0-
Фото УВД Брестского облисполкома