13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью на территорию Советского РУВД Минска бросали коктейли Молотова. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось сегодня около 5.00. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. "Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным", - рассказали в МВД.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.-0-