На трассе Чериков-Славгород перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя

26 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. На трассе Чериков - Славгород перевернулся грузовой автомобиль - водителя деблокировали работники МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля на объездной дороге возле Черикова поступило от очевидцев 26 июля в 12.35. Транспортное средство "МАЗ 551605-25" съехало в кювет и перевернулось. В автомобиле находился один водитель.

Работниками ПАСЧ-1 Чериковского РОЧС при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента из грузовика деблокирован водитель, житель Костюковичей 1960 г. р. В удовлетворительном состоянии мужчина госпитализирован в Чериковскую центральную районную больницу.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.-0-