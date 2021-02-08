На трассе легковушка сбила мужчину, который помогал водителю другой машины

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе легковушка сбила мужчину, помогавшему водителю грузовика. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла ранним утром 7 февраля на трассе М11 неподалеку от деревни Бенякони. Здесь на стоянку пытался заехать грузовой "Мерседес". Водителю грузовика помогал 26-летний мужчина в световозвращающем жилете. Легковая "БМВ" сбила пешехода и врезалась в грузовой автомобиль.

"После аварии мужчину доставили в реанимационное отделение местной больницы, где он скончался. К слову, молодой человек был водителем-международником", - отметили в ГАИ.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.-0-