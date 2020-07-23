На трассе М1 уходившие от погони воры выбрасывали на ходу похищенное

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько экипажей ГАИ преследовали 21 июля легковушку на трассе М1, в которой находились подозреваемые в серии краж. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Автомобиль Peugeot в итоге остановился в одной из деревень Дзержинского района. Водитель и пассажир побежали в разные стороны. Однако попытка оказалась неудачной - правоохранители задержали жителей столицы и Минского района 45 и 40 лет.

"Накануне погони мужчины обворовали квартиру в Барановичах. С собой они унесли несколько золотых изделий, $650, 170 польских злотых и Br50. Инспекторы поста ГАИ, через который мужчины должны были ехать в Минск, получили ориентировку для задержания подозреваемых. Требование остановиться водитель иномарки проигнорировал", - рассказала Ольга Чемоданова.

"Во время погони нарушители начали выбрасывать похищенное и орудия преступления из окон машины. В последующем оперативникам удалось найти похищенное", - отметила Ольга Чемоданова.

Как выяснилось, в Барановичах мужчины перед кражей позвонили в домофон, чтобы убедиться в отсутствии людей в квартире. После они зашли в подъезд и провернули замок в дверях специальным инструментом.

Следователи возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц с проникновением в жилище. Также в отношении водителя составлено несколько административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас сыщики проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений в Минской, Брестской и Гродненской областях. Мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за совместные серийные хищения. Оба освободились из мест лишения свободы в 2019 году.

С начала текущего года в Беларуси зарегистрировано свыше 4 тыс. краж из квартир и частных домов. В Главном управлении уголовного розыска МВД отметили, что лучший способ обезопасить жилье - установить охранную сигнализацию. Кроме того, металлические или качественные деревянные двери с хорошим замком станут серьезным препятствием для вора. Еще надежнее две двери: одна открывается наружу, другая - внутрь.

"Не стоит пренебрегать и мерами предосторожности. Ценности и деньги лучше разложить в разных местах в квартире. Двери обязательно нужно закрывать на замок, даже находясь дома. Уезжая надолго, лучше отдать ценности на хранение родственникам", - подчеркнули в МВД.

При потере ключей следует немедленно заменить замок. К ключам лучше не пристегивать брелоки, позволяющие определить владельца, его данные, адрес. Посещая общественные места с раздевалками, нужно пользоваться камерами хранения или сдавать ценности администратору.-0-