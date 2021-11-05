5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М11 под Вороново легковушка сбила пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на трассе М11 произошла вечером 4 ноября. "Фольксваген" под управлением 65-летней женщины двигался от Вороново к деревне Бенякони. На 14-м км дороги легковушка сбила пешехода, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате наезда 28-летний мужчина получил травму головы, ушиб туловища и многочисленные ссадины. Его доставили в хирургическое отделение местной больницы", - рассказали в ГАИ.

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что молодой человек не был обозначен световозвращающими элементами.-0-