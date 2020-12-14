14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М5 столкнулись 15 машин, сообщили БЕЛТА в МВД.

"ДТП случилось 13 декабря в 19:26 в Пуховичском районе, на 48-м км трассы М5 Минск - Гомель. Водитель автомобиля Peugeot не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и столкнулся с дорожным знаком. Из-за этого водитель автомобиля MAN резко нажал педаль тормоза, и следовавшие за ним машины столкнулись", - рассказали в МВД.

Пострадавших нет. Автомашины имеют механические повреждения.-0-