На трассе М6 легковушка влетела в фуру, водитель погиб

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 9 мая около 15.20 на участке трассы М6 в Лидском районе. Водитель большегруза заметил, что у полуприцепа повреждено колесо, и остановился на обочине для ремонта. Следом стала еще одна фура: ее водитель хотел помочь коллеге. "Предварительно установлено, что второй автомобиль частично находился на полосе движения, чтобы прикрыть ремонтирующих", - отметили в ГАИ.

Вскоре в стоящую фуру влетел легковой "Фольксваген". После удара легковушка пошла в занос и сбила одного из водителей грузовиков. В результате погиб водитель "Фольксвагена", житель Лиды 1994 года рождения. Водитель грузовика получил травмы.

Все обстоятельства ДТП выясняются.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.