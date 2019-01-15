На трассе М6 микроавтобус занесло на встречку, пострадала пассажирка

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 микроавтобус занесло на встречную полосу, где он столкнулся с "газелью", сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 14 января на 177-м км трассы Минск-Гродно. Водитель "Ивеко" ехал в сторону областного центра. Когда бус занесло, навстречу ему двигался грузовик. Избежать столкновения не удалось.

В ДТП пострадала пассажирка "Ивеко". Женщину 1983 года рождения зажало в салоне автомобиля. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили пострадавшую. С переломами ноги женщину госпитализировали.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома