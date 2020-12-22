На трассе М6 водитель грузовика сбил пешехода и скрылся

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно грузовик сбил пешехода и скрылся, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 21 декабря около 4.00. На трассе М6 вблизи деревни Песчанка "ГАЗ" сбил женщину. При этом водитель о случившемся не сообщил ни в скорую, ни в милицию, а с места аварии поспешил скрыться. "Проезжавший мимо водитель другого грузовика заметил лежавшую у дороги женщину, остановился и сообщил о случившемся. 43-летнюю скидельчанку с серьезными травмами госпитализировали", - сообщили в ГАИ.

Выяснилось, что водитель "ГАЗа" - из Борисова, а в Гродно приезжал для доставки груза. К тому времени, когда была установлена его причастность к аварии, уже был в Барановичах. В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

В ГАИ просят откликнуться возможных очевидцев случившегося. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, просят позвонить по телефонам (80152) 797544 или 102.-0-