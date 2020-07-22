На трассе М6 водитель легковушки уснула за рулем и влетела в автокран

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 в Ивьевском районе легковушка влетела в автокран, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла в половине пятого вечера 21 июля на 109-м км трассы Минск-Гродно. "Пежо" врезалась в ехавший в попутном направлении автокран на базе КамАЗа. "По предварительной информации, 56-летняя водитель легкового авто уснула за рулем. С серьезными травмами ее госпитализировали", - рассказали в ГАИ.
По факту аварии проводится разбирательство.-0-