На трассе Минск-Гомель житель Турции на авто вылетел в кювет

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Турции попал в ДТП на трассе в Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Авария произошла вечером 21 мая. 23-летний водитель на "Фиат Мареа" двигался по автодороге Минск-Гомель в направлении столицы. "Из-за разрыва покрышки заднего левого колеса он выехал на правую по ходу движения обочину, после чего съехал в кювет", - рассказала инспектор.

С травмами мужчина был доставлен в Жлобинскую центральную райбольницу.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его перед началом движения, а также содержать в чистоте стекла и внешние световые приборы.-0-