На трассе Минск-Мядель бетономешалка столкнулась с автобусом

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе бетономешалка столкнулась с автобусом, пострадали оба водителя и шестеро пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 13.42 на 20-м км автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель вблизи агрогородка Вишневка водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем MAN (бетономешалка), двигался в направлении Мяделя и при обгоне рейсового автобуса №244 "Славинского - Жуковка" не справился с управлением. В результате бетономешалка опрокинулась на бок.

В ДТП пострадали водители грузового автомобиля и автобуса, а также двое несовершеннолетних и четверо взрослых пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, обстоятельства устанавливаются.-0-