На трассе Минск-Могилев автомобиль ушел в занос и опрокинулся: погибла пассажирка

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе Минск - Могилев автомобиль ушел в занос и опрокинулся, в результате чего погибла пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 8.15 на 25-м км автодороги Минск - Могилев. "34-летняя женщина, двигаясь на автомобиле "КИА" со стороны Могилева в сторону Минска по первой полосе движения, по предварительной версии, не справилась с управлением. В результате автомобиль ушел в занос, затем съехал в кювет и опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

Водитель и пассажир-женщина на переднем сидении были пристегнуты, они не пострадали. Второй пассажир - 34-летняя женщина, которая находилась на заднем сидении и не была пристегнута, погибла на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает, что пристегиваться ремнями безопасности нужно всем, кто находится в автомобиле. "К слову, при скорости 25 км/ч тело человека выбрасывается вперед с силой, в пять раз превышающей его массу. При резком торможении на скорости 50 км/ч удар по силе приравнивается к падению с третьего этажа. Ремни спасли немало жизней", - добавили в ГАИ. -0-