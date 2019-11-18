18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе под Бобруйском пенсионер погиб после двойного наезда. Сбивший его первым водитель скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Авария произошла вечером 17 ноября на 176-м км автодороги Минск - Гомель. Около 18.54 неустановленный водитель в районе д.Плесы Бобруйского района сбил 83-летнего местного жителя. Пенсионер шел по проезжей части с тележкой в попутном направлении. "Затем на лежавшего на проезжей части мужчину наехал 31-летний минчанин - водитель автомобиля "БМВ", который двигался сзади. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция для профилактики дорожно-транспортного травматизма в темное время суток с 19 по 24 ноября проведет масштабную информационную кампанию "Время стать заметным!". Ее цель - пропаганда использования световозвращателей для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

"Акция призвана обратить внимание людей на основные риски и угрозы безопасности с учетом сезона и в связи с сокращением длительности светового дня. Сотрудники ГАИ уделят особое внимание разъяснению важности и эффективности применения световозвращающей продукции. Расскажут о способах обозначения участников дорожного движения: использовании световозвращающей контурной маркировки для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, в том числе школьных; применении световозвращающих жилетов и фликеров для велосипедистов, пешеходов и возчиков; использовании световозвращающих наклеек на велосипеды, гужевые повозки и другие средства передвижения", - пояснили в ГАИ. Кроме того, будут проведены контрольные проверки наружного освещения на улицах и дорогах.

В январе - октябре на территории республики произошло более 2,7 тыс. аварий с пострадавшими. В них 395 человек погибли и свыше 2,9 тыс. получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, где 202 человека получили смертельные травмы, 833 - ранения. В ГАИ отмечают, что от общего количества погибших в ДТП в темное время суток 68,3% (138) составляют уязвимые участники дорожного движения - пешеходы, велосипедисты, возчики.-0-