На трассе под Щучином микроавтобус протаранил грузовик

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 под Щучином микроавтобус протаранил попутный грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Аварии произошла на трассе Минск-Гродно днем 10 июня. У деревни Пильчуки Щучинского района столкнулись микроавтобус "Ивеко" и грузовой МАЗ. "Обе машины двигались в сторону областного центра. Водитель микроавтобуса находился в утомленном состоянии, он отвлекся от управления и допустил столкновение с попутным грузовиком", - рассказали в ГАИ.

От удара МАЗ вылетел в кювет. Пострадал 33-летний водитель грузовика, он в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома