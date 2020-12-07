На трассе под Смолевичами при столкновении двух авто погиб человек

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе под Смолевичами столкнулись два автомобиля, есть погибший. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"6 декабря около 15.00 на 1-м км автодороги Смолевичи - Жодино 41-летний водитель "Форда" не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом", - рассказали в МВД.
В результате ДТП 52-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия.-0-