На трассе Р23 мужчина помогал пострадавшим в аварии и сам попал под машину

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе Р23 в Слуцком районе мужчина помогал пострадавшим в аварии, а после сам попал под машину. В результате двух ДТП госпитализированы три человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Первая авария произошла около 21.00 на 99-м км автодороги Р23 вблизи д.Василинки. 72-летний случчанин на Seat Inca ехал в сторону Слуцка и не справился с управлением. Пенсионер наехал на разделительное ограждение.

"Проезжающий мимо 48-летний житель Слуцкого района увидел столкновение Seat и остановился оказать первую помощь пострадавшим в ДТП. После он перебегал дорогу обратно к машине, и его сбила проезжающая мимо Honda CR-V под управлением 45-летнего жителя Слуцкого района", - рассказали в ГАИ.

Водитель Seat Inca и его 55-летний пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, они получили различные травмы, госпитализированы в травматологическое отделение слуцкой больницы. Оказывавшего помощь водителя доставили в реанимацию.

Госавтоинспекция в связи с неблагоприятной погодой рекомендует водителям соблюдать осторожность. Особенно во время дождя, когда видимость снижается. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.-0-

Фото УВД Миноблисполкома