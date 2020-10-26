На трассе Р66 под Слонимом неизвестные подожгли покрышки на проезжей части

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе Р66 под Слонимом ночью горели покрышки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня поступило сообщение, что на 62 км автодороги Р66 вблизи деревни Чемеры горят автомобильные покрышки.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"На место выбыли сотрудники милиции, МЧС и ГКСЭ. Было обнаружено 5 горящих покрышек различного диаметра. Три к этому времени сгорели полностью, одна обгорела частично, и одна осталась без повреждений. Покрышки были облиты легковоспламеняющейся жидкостью", - рассказали в милиции.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к поджогу шин.-0-