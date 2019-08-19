На трассе в Дубровенском районе пешеход погиб под колесами авто

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Брест - Минск - граница РФ в Дубровенском районе автомобиль Mazda насмерть сбил внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 1.20 на 603-км автодороги. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, от полученных травм он скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать ПДД. "К сожалению, статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьезно относятся к собственной безопасности и забывают об элементарных нормах, - отметили в ГАИ. - В темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы стать заметнее на дороге, необходимо использовать световозвращающие элементы".-0-