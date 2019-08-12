На трассе в Дзержинском районе погиб пешеход

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе Минской области 10 августа произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ МВД.

"Примерно в 21.50 на автодороге М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи поворота на д.Ливье Дзержинского района 23-летняя женщина, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Поло" в направлении Минска в крайней левой полосе, сбила перебегавшего дорогу 46-летнего мужчину. В результате пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в управлении Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.-0-