На трассе в Дзержинском районе погиб пешеход

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе Минской области 10 августа произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ МВД.
"Примерно в 21.50 на автодороге М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи поворота на д.Ливье Дзержинского района 23-летняя женщина, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Поло" в направлении Минска в крайней левой полосе, сбила перебегавшего дорогу 46-летнего мужчину. В результате пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.279 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.038 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.11 BYN
|3.12 BYN