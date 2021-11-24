На трассе в Могилевском районе погиб тракторист

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе погиб тракторист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

"Сегодня утром на 183-м км автодороги Минск - Могилев 58-летний минчанин, двигаясь на автомобиле Citroen Jumper в сторону Могилева, столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении трактором МТЗ-82", - рассказали в ГАИ.

В результате трактор опрокинулся на проезжей части, его 53-летний водитель погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям быть предельно осторожными за рулем своих авто, учитывать складывающуюся обстановку на дороге и погодные условия.-0-