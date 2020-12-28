28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Цнянском водохранилище мужчина провалился под лед. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 декабря в 8.47 спасателям поступило сообщение о том, что человек провалился под лед на акватории Цнянского водохранилища в районе улицы Подольской в Минске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что в 150 м от берега в промоине находится мужчина, который самостоятельно выбраться на берег не может", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС совместно с представителями ОСВОД при помощи спасательной доски пострадавший был спасен и передан медикам. После осмотра мужчина был доставлен в больницу с общим переохлаждением.

Как выяснилось, мужчина шел рыбачить на водохранилище и провалился.-0-