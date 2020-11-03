На ул. Казинца в Минске столкнулись три автомобиля

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Казинца в Минске столкнулись три автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В районе дома №42 по улице Казинца произошло столкновение трех автомобилей, один из которых отбросило на два припаркованных у края проезжей части авто. Два водителя с травмами доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГАИ отметили, что на данном участке улично-дорожной сети затруднено движение.-0-