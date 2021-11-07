На улице Есенина в Минске под колеса автомобиля попал 12-летний ребенок

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Около 16 ч 48 мин 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Мицубиси", двигалась по ул.Есенина со стороны пр-та Дзержинского в направлении ул.Космонавтов по второй полосе для движения. Такая информация размещена в Telegram-канале УВД ГАИ Мингорисполкома.

При проезде перекрестка ул.Есенина - ул.Слободская на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Отделом ГАИ Московского района проводится проверка

Уважаемые пешеходы! Пересечение проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора недопустимо! Нынешние погодные условия могут помешать водителю увидеть пешехода, пересекающего проезжую часть по правилам, не говоря уже про пешехода, появившегося на дороге из ниоткуда! Берегите свою жизнь и будущее иных участников дорожного движения!-0-