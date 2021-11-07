На улице Городецкой в Минске нетрезвый водитель скрылся с места ДТП

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 15 ч 47 мин 33-летний водитель автомобиля "Ситроен" во дворе дома №38 по ул.Городецкой в г.Минске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении задним ходом совершил наезд на стоящий автомобиль "Форд", после чего скрылся с места ДТП. Такую информацию сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками столичной ГАИ личность нарушителя была установлена, им оказался мужчина, 1988 г.р. По результатам освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя составила 2,56 промилле. В отношении водителя составлено несколько административных материалов. Транспортное средство помещено на охраняемую стоянку.

Уважаемые водители! Помните, что садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения!

Уважаемые граждане, если вы обладаете информацией о водителях, которые управляют транспортным средством с признаками алкогольного опьянения или других нетрезвых участниках дорожного движения просим об этом сообщить по телефону 102.-0-