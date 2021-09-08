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08 сентября 2021, 00:15

На улице Янковского произошло ДТП с участием трех автомобилей

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Фольксваген", девушка 2000 г.р., двигаясь по ул.Янковского со стороны ул.Академика Карского в направлении ул.Шаранговича выехала на полосу встречного движения, где совершила наезд на стоящий на светофоре автомобиль "Шкода", который отбросило на находящийся рядом автомобиль "Тойота". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП водитель и пассажир, девушка 2003 г. р., автомобиля "Фольксваген" были доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и специалист управления ГКСЭ по г. Минску. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безаварийной езды.-0-

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