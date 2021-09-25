На улице Матусевича водитель иномарки протаранил столб

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 28-летний водитель на автомобиле "Ролс Ройс", двигаясь по ул.Матусевича со стороны ул.Жудро в направлении ул.Сердича, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-