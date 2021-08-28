Легковушка столкнулась с маршрутным такси в Минске, есть пострадавшие

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 16 ч 10 мин 36-летний водитель на автомобиле "Рено" двигался по ул.Московской со стороны пр.Независимости. Вблизи дома №10 мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной маршруткой. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пассажиры обоих транспортных средств получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска. Проводится проверка.

По информации Министерства здравоохранения из шести пострадавших, которым была оказана помощь на месте аварии в Минске на улице Московской, четверо госпитализированы в больницы Минска и Минской области. Предварительные диагнозы, которые выставили врачи скорой помощи - переломы, черепно мозговые травмы, рваные раны и т. д. Четверым пострадавшим, которые госпитализированы, будет оказана вся необходимая помощь в больницах.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям быть особенно осторожными в дождливую погоду. На мокрой дороге может возникать эффект аквапланирования, в результате которого автомобиль теряет управляемость. В такую погоду необходимо соблюдать дистанцию, снижать скорость и включать ближний свет фар, а также быть аккуратными при маневрировании.-0-