На улице Первомайской грузовой автомобиль протаранил турникетное ограждение

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель 2000 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Ивеко", двигался по ул.Первомайской со стороны ул.Фрунзе в направлении ул.Пулихова. Молодой человек не справился с управлением и совершил наезд на турникетное ограждение. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. В ремонте нуждается и ограждение.

Госавтоинспекция напоминает, при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-