В Минске на улице Притыцкого произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 15 часов 25-летняя водитель автомобиля "Ситроен", двигаясь по ул.Притыцкого со стороны пр.Пушкина в направлении ул.Сердича, при перестроении в другую полосу движения не уступила дорогу двигавшемуся в попутном направлении водителю маршрутного такси, мужчине 1976 г.р. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Произошло столкновение с опрокидыванием автомобиля "Ситроен". Девушка-водитель получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.-0-