На улице Притыцкого в ДТП пострадал мотоциклист

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19 ч 40 мин 25-летний водитель автомобиля "Ниссан" при выезде с прилегающей территории на улицу Притыцкого столкнулся с мотоциклом "Хонда", который двигался по главной дороге. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП 32-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения. По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД столицы проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам путь движения которых они пересекают.