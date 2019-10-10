На улице Уборевича в Минске горела фура

Фото МЧС
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Уборевича в Минске поступило сегодня на "112", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение седельного тягача Scania. Из-за пожара были повреждены моторный отсек и кабина фуры, а также рядом стоящий грузовик MAN.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.-0-