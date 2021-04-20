На улице Ванеева "Ситроен" въехал в осветительную мачту - пострадал водитель

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Ситроен" двигался по ул.Ванеева со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении ул.Денисовской. В районе дома №29 он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля, понадобилась помощь спасателей. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г.Минска, МЧС, следователь, специалист управления ГКСЭ по г.Минску. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которые стали свидетелями происшествия либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины случившегося, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 239 30 18; 8 (017) 239 60 19; +375(29) 389 38 93; +375(29) 707 39 22.-0-