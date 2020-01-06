На установление личности подозреваемого в убийстве 37-летней минчанки ушло менее суток - ГУВД

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее суток понадобилось для выяснения личности подозреваемого в убийстве 37-летней минчанки, останки конечностей которой нашли в Свислочи 2 января. Об этом в размещенном на сайте МВД видеокомментарии рассказал начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Сергей Якубель, сообщает БЕЛТА.

"Менее суток оперативникам ГУВД и МВД понадобилось для установления личности задержанного. Была проделана кропотливая работа по сопоставлению всех фактов и обстоятельств, назначены многочисленные экспертизы", - сказал Сергей Якубель. По его словам, задержанный - житель Витебска.

В опубликованном на сайте видео демонстрируется запись с камеры видеонаблюдения, где мужчина несет сумку, а также кадры разговора с задержанным.

Как сообщалось, днем 2 января в минскую милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они рассказали, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека. Позже в милиции проинформировали, что они предположительно принадлежат женщине. Управление СК по Минску возбудило уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).

Правоохранители искали тех, кто ранее мог видеть обнаруженную в Свислочи сумку и рекомендовали позвонить в милицию в случае, если известно о фактах безвестного исчезновения женщин, если родственница или знакомая беспричинно перестала выходить на связь или не появилась на работе.

Сотрудники милиции 5 января установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января. Тело 37-летней женщины обнаружили в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в Минске. На месте работала следственная группа центрального аппарата СК с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства.

Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" задержали в Витебске 26-летнего иностранца. Он подозревается в убийстве женщины. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия. Следователи назначили судебно-медицинскую и иные экспертизы, допрашивают свидетелей, изучают иную информацию, которая может иметь отношение к происшествию.

Со слов задержанного, он жил в Минске у 37-летней женщины. Между ними 28 декабря 2019 года произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил хозяйку квартиры. Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.-0-